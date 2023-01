Lo United vuole svoltare? Serve un centravanti

Sport Mediaset

Il Manchesterè esattamente in questa situazione. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi ...Vuoi rimanere ben presente, mentre un'altra partegodersi l'atmosfera, il pubblico, quasi vorresti coinvolgerlo dopo ogni punto. È forse la cosa più grande che mi porto via. Uno dei miei ... THURAM JR: LO UNITED LO VUOLE GIA' A GENNAIO - Sportmediaset Una big che deve fare il salto di qualità, un big che se n’è andato, un problema che rischia di diventare... big ...Djavan Anderson sta vivendo una nuova avventura all’Oxford United, si è trasferito in Inghilterra a settembre ... ma fin dal primo giorno ho capito che era qui che volevo stare e sono felice di ...