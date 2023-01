Lo spettacolo delle bolle di sapone che si ghiacciano | qual è l’origine di questi video virali?

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Se fosse autunno, si direbbe che idighiacciate, durante le festività natalizie, spuntano come funghi. Invece, anche se le tiepide temperature possono confondere, è pieno inverno, stagione in cui social e chat di Whatsapp pullulano didove la magiadiincontra le leggi della fisica. Forse è più fortunata la dicitura inglese, freezing bubbles: per realizzarle, servono davvero pochi accorgimenti. Lo scopriremo più avanti, prima cerchiamo di risalire aldella loro popolarità. In verità, non è possibile risalire alla prima persona che ha pensato di praticare uno dei giochi preferiti dai bambini su superfici gelide, creando cosìsfere di ghiaccio. Quel che è ...

Battipaglia News

Finita di recente al centro dell'attenzione per essere unaconcorrenti della settima edizione ... Molti e diversi sono i volti noti del mondo delloche hanno deciso di mettersi in gioco ...Simone Sozza al centropolemiche Finisce nel vorticepolemiche social la designazione dell'arbitro Sozza per il super match Inter - Napoli. La ... Insomma tutto quanto fae copie ... Battipaglia: oggi al "Sant'Anna" lo spettacolo delle "fontane danzanti" TILT si presenta in versione teatrale, per accompagnare gli spettatori durante tutto il periodo delle Feste di Natale, del Nuovo Anno e fino all’Epifania. Per sei settimane, dal 2 dicembre 2022 all’8 ...Scritto e diretto da Antonio Ruocco, lo spettacolo porterà gli spettatori a conoscere la reggia di Portici attraverso i personaggi che ne hanno fatto la storia ...