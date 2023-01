Lo speciale natalizio di Delitti in Paradiso 11 su Rai2 il 2 gennaio | la trama dell’episodio Un Fantasma dal Passato

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Arriva in Italia lodiin11. L’episodio viene trasmesso su, stasera 22023, a tempo di record, dato che è stato realizzato per la tv britannica per Natale 2022. Lodiin11 si intitola Undal. Ambientazione e protagonisti sono quelli della popolare serie franco-britannica in cui un commissariato di polizia inglese è trapiantato ai Caraibi, in un’ex colonia francese ora dipendenza britannica d’oltremare. A capo del commissariato si avvicendano i diversi ufficiali lì spediti da Londra, alle prese con un contesto molto diverso da Scotland Yard e dintorni. In questo ...