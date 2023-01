(Di lunedì 2 gennaio 2023) commenta Dovrebbe vincere ilin tribunale ilche si è visto decurtare 5sulladi guida, oltre alla sanzione di 176 euro, per non aver dato una. Il fatto è ...

Livorno, ciclista non dà la precedenza: multato e decurtati i punti della patente | "Farò ricorso" Dovrebbe vincere il ricorso in tribunale il ciclista che si è visto decurtare 5 punti sulla patente di guida, oltre alla sanzione di 176 euro, per non aver dato una precedenza. Il fatto è accaduto a Livorno. Francesco Romano, uno chef di 59 anni, era in bicicletta quando è stato fermato dalla polizia municipale. A tutti i ciclisti, lo sappiamo e lo ammettiamo, capita di commettere prima o poi una infrazione stradale. A pochi accade di vedersi fermare dalle forze dell'ordine, ad una ristrettissima minoranza succede di essere multati.