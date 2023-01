LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano | Serie A basket 2023 in DIRETTA | il big match pronto all’avvio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:24 Siamo alla presentazione delle due squadre, che verrà seguita dall’inno di Mameli. 20:21 Meno di dieci minuti alla palla a due! 20:18non schiera Thomas e Voigtmann, con Messina che ha effettuato dunque scelte non lontane dalle previsioni. Sorprendente, invece, il fatto che Scariolo si privi anche di Lundberg questa sera, mentre c’è il recupero di Ojeleye originariamente dato per assente. 20:15 Già uno il confronto tra le due squadre, il primo derby italiano di Eurolega dopo 14 anni: l’ha vinto laad Assago per 59-64 con Milos Teodosic decisivo. 20:12 Alcune immagini del riscaldamento di. WarmUp#insieme #LBAA #...

