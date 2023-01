LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 5-8 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | tanta tensione iniziale

(Di lunedì 2 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-13 Di nuovo Teodosic! Due triple in fila, questa se la crea da solo! 3’30” a fine primo quarto. 8-13 Baron con la risposta frontale! 8-10 Suona la sveglia Teodosic, tripla in uscita! 5-10 Ancora Davies di classe e di capacità di usare il perno per appoggiare. 5-8 CHE CONTROPIEDE DI! Spettacolare l’azione che porta Melli a schiacciare! 5-6 Quasi sfidato al tiro Ricci dalla media, ha ragione lui con il canestro. 5-4 Pescato sul lato destro Shengelia: tripla, sorpasso! 2-4 Weems dalla media in fadeaway, sono i primi due di. Il cronometro viene resettato con un secondo in meno, 7’55”. Caldissimo l’ambiente alla Segafredo Arena, piena praticamente in ogni ordine di posti. C’è già un intervento del tavolo per una situazione legata al ...

La preghiera di Guduric non va a bersaglio: laBologna vince alla Segafredo Arena, batte il Fenerbahce Istanbul per 92 - 88 e trova il settimo successo stagionale! 92 - 88 Non trema la mano nemmeno a Belinelli: 2/2 e 18 punti per il 'Beli'.