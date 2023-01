LIVE – Virtus Bologna-Olimpia Milano 15-21 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilindi, sfida valida come tredicesima giornata dellaA1di. Non c’è niente di meglio dello scontro al vertice tra le due superpotenze delitaliano per cominciare con il piede giusto il nuovo anno. Secondo testa a testa su quattro della stagione, con il primo, arrivato in Eurolega, che aveva visto vincere le Vu Nere. Entrambe le squadre, tra l’altro, arrivano da importanti risultati nella coppa europea: gli uomini di coach Scariolo hanno infatti appena battuto Fenerbahce, mentre i meneghini hanno vinto le ultime tre, riaprendo il discorso qualificazione ai playoff. La palla a due è fissata alle ore ...

OA Sport

Il 10 dicembre arriva nei cinema il documentario Cremonini Imola 2022. E lo stesso giorno il ... Il 4 dicembre l'Andrea Costa e latornano a sfidarsi in un derby di campionato dopo 35 anni.La preghiera di Guduric non va a bersaglio: laBologna vince alla Segafredo Arena, batte il Fenerbahce Istanbul per 92 - 88 e trova il settimo successo stagionale! 92 - 88 Non trema la mano nemmeno a Belinelli: 2/2 e 18 punti per il 'Beli'. LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2023 in DIRETTA: tutto pronto per il match clou Tutto pronto alla Segafredo Arena per l'incontro numero 193 nella storia del campionato italiano tra la Virtus Bologna e l'Olimpia Milano, rispettivamente prima e seconda dopo 12 giornate di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Trevisan-Helgo – Musetti-Durasovic – Lorenzo Musetti approccia la top 20 ATP Buonanotte a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quart ...