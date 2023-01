(Di lunedì 2 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma diBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Jannike Kyle, primo turno dell’Atp 250 di, torneo in preparazione agli Australian Open. Jannikfa il suonella stagione: un anno che può significare esplosione definitiva per l’altoatesino sotto la gestione di Simone Vagnozzi e Darren Cahill dopo i tanti problemi fisici accusati nel 2022 che ne hanno limitato le prestazioni. L’azzurro si ritrova dalla parte di tabellone inferiore, quella che ha già visto salutare nomi illustri come Holger Rune e Felix Auger-Aliassime, offrendo una possibilità al ...

OA Sport

A difendere i colori azzurri ci sarà Jannik, presente nel tabellone principale, che può ... Questa la programmazionedel torneo maschile ATP 250 di Adelaide su Sky Domenica 1° gennaio dalle ......Vagnozzi avesse concretizzato uno di quei match point ora saremmo qui ad analizzare un... The King is dead, longthe king. - Australian Open R3: Anisimova b. Osaka 4 - 6 6 - 3 7 - 6 Una ... LIVE Sinner-Edmund, ATP Adelaide 2023 in DIRETTA: debutto stagionale all'alba italiana CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Edmund Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Kyle Edmund, primo turno dell’Atp 250 d ...Tennis, Sinner-Edmund valido per il primo turno dell'ATP 250 di Adelaide: info partita, diretta tv e streaming gratis ...