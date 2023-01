LIVE – Scafati-Napoli 35-25 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Eurosport IT

In serata s i ballerà in Piazza Flavio Gioia e Piazza Duomo con tanta musicasuonata dal vivo ... A, in Contrada Bagni, dalle 17:00 alle 22:00, il Presepe Vivente "V edizione Presepe ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... In contemporanea il basket con il match trae Tortona. Al termine della partita, il consueto ... Givova Scafati - GeVi Napoli Basket live - 2 gennaio 2023 Benvenuti alla diretta testuale del primo match dell'anno del Napoli Basket. Gli azzurri avranno di fronte a sé nel derby la Givova Scafati. La partita ...La Givova Scafati ritorna al PalaMangano dopo la brillante vittoria a Brindisi nel 12° turno, e riceve la GeVi Napoli - sconfitta da Verona in casa la scorsa settimana - per un caldo ...