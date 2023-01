LIVE Musetti-Durasovic 7-6 | Italia-Norvegia 1-0 United Cup 2023 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set

(Di lunedì 2 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TREVISAN-HELGO 40-30 Rovescio in rete per. 40-15vince un altro punto con la prima. 30-15 Altra ottima prima del toscano. 15-0punto nel secondo set per. Dopo oltre un’ora Lorenzola prima frazione. Un set molto tirato e che aveva vistotrovare il break nell’undicesimo game e poi subire l’immediato controbreak. Nel tie-break poi Lorenzo ha annullato anche un set point, per chiudere poi sul 9-7. 7-6 LORENZOVINCE ILSET! 9-7sbaglia con il dritto! 8-7sbaglia di dritto. Altro set ...

OA Sport

Il Team Italia è composto da Matteo Berrettini, Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo, Camilla Rosatello, Martina Trevisan e Andrea Vavassori: il capitano è Vincenzo Santopadre (coach di ...Malene Helgo (NOR) Lorenzo(ITA) vs. Viktor Durasovic (NOR) Martedì 3 gennaio " Dalle ore ...streaming disponibile sul sito dell'emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo ... LIVE Musetti-Durasovic 4-5, Italia-Norvegia 1-0 United Cup 2023 in DIRETTA: l'azzurro non sfrutta molte palle break CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Italia-Norvegia United Cup in tv/streaming – La presentazione del match Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Lorenzo Muset ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI TREVISAN-HELGO Come seguire Italia-Norvegia United Cup in tv/streaming – La presentazione del match Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE d ...