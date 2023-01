Live – Il 5 gennaio al Qube di Portonaccio il ritorno di Side Baby

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il 5nella notte prima della befanail trapper romano torna in scena aldisco a via di. Nella stessa sera un altro, dopo quasi 10 anni la crew romana SMASH torna nello storico club di Roma Est proprio come promoter dell’evento. Il Diego Armando Maradona della Dark Polo Gang oggi é in testa alle classifiche con il brano Mary Poppins presente nella nuova uscita “Deluxe” dell’album X2 del compagno di mille avventure Sick Luke. Un momento di forte rilancio dell’artista ospite speciale di una notte di festa con 3 stage musicali e tantissime sorprese, tra cui una guest segreta che sarà svelata solo durante l’evento. M. L'articolo proviene da Italia Sera.

