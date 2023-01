LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Van Loon in fuga tra le auto | sfida Giroud-Andujar tra i quad

(Di lunedì 2 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 T4 (SSV) – Ottime notizie per l’Italia, con Michele Cinotto attualmente 3° dopo 150 km a 3’01” dal leader polacco Goczal e a 35? dall’argentino Gonzalez Ferioli. 13.32 T3 (prototipi leggeri) – Dopo 269 km il cileno Lopez Contardo detta il passo con 5’24” di vantaggio su Guthrie e 7’54” su Jones. 13.30– Sebastien Loeb è ormai fuori classifica! La leggenda francese ha accusato dei problemi ed è rimasto fermo a lungo verso il km 279, per poi ripartire con oltre un’ora di ritardo rispetto al tempo dei migliori. 13.19– All’ultimo rilevamento cronometrico prima del traguardo,ha il miglior crono con 8? di vantaggio su. Si profila un finale molto tirato per la vittoria di. 13.16 ...

LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Van Loon fa il vuoto tra le auto, Klein trionfa tra le moto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa dall'edizione 2023 della Dakar, la corsa p ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.28 QUAD – Dopo aver riscontrato problemi meccanici, Sébastien Souday è dovuto tornare prematuramente al bivacco nella tappa 1. Questa mattina ha nuovamente prob ...