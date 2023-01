LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Van Loon fa il vuoto tra le auto | Klein trionfa tra le moto

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.19 QUAD – All’ultimo rilevamento cronometrico prima del traguardo, Giroud ha il miglior crono con 8? di vantaggio su Andujar. Si profila un finale molto tirato per la vittoria di. 13.16– L’olandese Vanconserva un vantaggio di 6’07” su Al-Attiyah e oltre 9 minuti su Carlos Sainz e Vitse dopo 304 km, in attesa del passaggio all’intermedio di Baud. 12.58 CAMION – Van Kasteren sempre in testa al km 186 con 4’53” su Loprais e 6’27” su Van den Brink. 12.55– L’olandese Vansta facendo il! Senza nulla da perdere, dopo aver accusato un ritardo di oltre 50 minuti ieri, il neerlandese di Overdrive Racing infligge addirittura 6’03” di gap ad Al-Attiyah, 7’09” al francese Vitse e 8’33” ...