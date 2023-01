LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | sfida tra Al-Attiyah e Peterhansel tra le auto dopo 48 km | Docherty svetta tra le moto

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.20– Da segnalare alcuni inserimenti importanti nei quartieri alti della classifica48 km:è 2° a soli 4? dal miglior crono di Al-, mentre il sudafricano Baragwanath è 4° a 1’04”. 9.10– In attesa chetransiti al chilometro 186, per quest’ultimo riferimento c’è in testa Sanders, con un vantaggio di 1’10” su Bühler e di 3’06” sull’argentino Franco Caimi. 9.00 QUAD – Situazione stabile150 km, con Alexandre Giroud sempre al comando davanti all’argentino Manuel Andujar per 21?, in attesa del passaggio di altri concorrenti. 8.56il passaggio di sei equipaggi al way point del km 48, è al comando il ...