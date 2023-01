LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | risultati e classifica Klein in testa tra le moto | Loeb in crisi!

(Di lunedì 2 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.57 QUAD – I quattro piloti in lizza per il podio sono transitati al traguardo di AlUla! Vittoria diper il francese Alexandre Giroud, che si è imposto con un margine di 3’35” sullo statunitense Copetti e 5’29” sull’argentino Moreno Flores. Solo 4° a 7’07” Manuel Andujar, che potrebbe però aver rallentato strategicamente nel finale per non fare da apripista domani. 13.55 AUTO – Tre equipaggi hanno già completato i 430 km della speciale. Al-Attiyah al momento è inal traguardo con 5’05” di vantaggio su Carlos Sainz e addirittura 31’03” su Al Rajhi, sprofondato nella seconda parte della. 13.34 T4 (SSV) – Ottime notizie per l’Italia, con Michele Cinotto attualmente 3° dopo 150 km a 3’01” dal leader polacco Goczal e a 35? dall’argentino Gonzalez ...

LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Van Loon in fuga tra le ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 QUAD – I quattro piloti in lizza per il podio sono transitati al traguardo di AlUla! Vittoria di tappa per il francese Alexandre Giroud, che si è impost ...Il giovane pilota statunitense firma la sua prima vittoria di tappa alla Dakar e si prende anche la leadership nella classifica generale, nonostante una penalità di 2 minuti per un eccesso di velocità ...