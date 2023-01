LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Klein trionfa tra le moto | tante sorprese tra le auto Giroud sorpassa Andujar

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.58 CAMION – Van Kasteren sempre in testa al km 186 con 4’53” su Loprais e 6’27” su Van den Brink. 12.55– L’olandese Van Loon sta facendo il vuoto! Senza nulla da perdere, dopo aver accusato un ritardo di oltre 50 minuti ieri, il neerlandese di Overdrive Racing infligge addirittura 6’03” di gap ad Al-Attiyah, 7’09” al francese Vitse e 8’33” a Carlos Sainz dopo 269 km. Comincia a rallentare il ritmo invece Baud, 3° al km 230 con 4’16” di distacco dal leader. 12.50– Giunti al traguardo quasi tutti i piloti: confermato il podio formato da, Bühler e Howes; Sanders è scivolato in nona posizione ma ha ammesso di aver rallentato volutamente (+3’24” dasul traguardo) non essendo ancora al meglio fisicamente, una scelta ...