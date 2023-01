LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Al-Attiyah vince tra le auto | Klein tra le moto Loeb affonda

(Di lunedì 2 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 T3 (prototipi leggeri) – Lo statunitense Mitchell Guthriela seconda stage con 1’25” di margine sul cileno Lopez Contardo, che resta saldamente al comando della classifica generale per 8’43” sull’americano Quintero. 15.35 CAMION – Arrivano i primi due equipaggi al traguardo, con l’olandese Van Kasteren che ha dominato laodierna rifilando 13’10” al ceco Ales Loprais. Siamo in attesa dei prossimi passaggi all’arrivo per comporre il podio. 15.05– Adesso è ufficiale il risultato definitivo della seconda, dopo l’arrivo di Lionel Baud al traguardo di AlUla con il quinto tempo di giornata a 13 minuti dal leader Al-. Carlos Sainz resta comunque leader della generale per 2’12” sul qatariota della ...

Il veterano italiano è arrivato alla sua 29esima partecipazione alla Dakar, ma la determinazione è ancora la stessa della prima. L'obiettivo è sviluppare e portare al traguardo la Fantic, dando un rif ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 QUAD – I quattro piloti in lizza per il podio sono transitati al traguardo di AlUla! Vittoria di tappa per il francese Alexandre Giroud, che si è impost ...