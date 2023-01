Lite nella notte al GF VIP 7 | Dana Saber lancia i vestiti di Oriana Marzoli

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Al Grande Fratello Vip 7 è scoppiata l’ennesimanotturna. Sembra che i vipponi non riescano proprio a convivere in maniera pacifica nemmeno per 24 ore. Protagonista del litigio questa volta, ma poi ci sono finiti dentro anche altri coinquilini in un delirio notturno dai tratti incomprensibili. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Lanotturna In pienaè avvenuta una litigata tra. La prima ha messo nell’armadio della venezuelana le sue scarpe nel ripiano in alto, dove era convinta che l’altra non arrivasse, visto che era vuoto. L’altra per tutta risposta le ha spostato le scarpe in un altro armadio. Ma ...