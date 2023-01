L' intervista a Padre Georg sulle ' dimissioni' di Ratzinger | ' Il diavolo in Vaticano ha agito contro Benedetto XVI'

la Repubblica

... il ritorno di Benedetto alla Casa delrimuove l'impedimento. Soprattutto nei primi anni del ... Inoltre, ultimo di una serie di interventi in materia, ha parlato della faccenda in una...QuiGeorg rivela: 'C'è stato un errore da parte uno dei nostri collaboratori, perché abbiamo dovuto leggere 8.000 pagine della documentazione, e la persona che ha letto le carte ha detto che in ... Padre Georg: “In Vaticano il diavolo ha agito contro Benedetto XVI” Alla fine di settembre 2012, Benedetto gli rivelò le sue intenzioni a Castel Gandolfo. Comincia così il racconto che Padre Georg Gänswein fa a La Repubblica, in un'intervista di Ezio Mauro.E' iniziata lo scorso 20 dicembre su Raidue la serie The Net. Si tratta di uno dei capitoli di un progetto ampio e di carattere internazionale. Italia, ...