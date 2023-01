La Gazzetta dello Sport

Ancora con la fascia di capitano al braccio. Nonostante ile molla sul rinnovo del contratto stia creando un po' di irritazione in viale della Liberazione. L'infortunio al polpaccio di Brozovic lascerà per qualche altra gara i "gradi" a Milan Skriniar ...Un giorno esce nel cortile del complesso di case popolari dove vive,fuori una calibro 38 ... Racconta la storia di Giovanni, un trentenne innamorato dei Beatles, della sua(che ha da poco ... L'Inter e il tira e molla con Skriniar: non rinnova, ma il capitano (anche col Napoli) è sempre lui L'Inter da settimane è in pressing per prolungare il contratto dello slovacco in scadenza il 30 giugno, ma l'offerta da 6 milioni più bonus non è stata ancora sufficiente per convincerlo. Nonostante c ...La partita tra Inter e Napoli si giocherà anche e soprattutto a centrocampo. Barella e Zielinski sono i 2 punti fermi di Inter e Napoli.