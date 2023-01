L' influenza australiana mette tutti ko | ' In questo momento picchia più del Covid'

Nurse Times

Parla Elisabetta Alti, vicepresidente dell'Ordine dei medici di Firenze: 'In caso di sintomi occorre subito fare un tampone'. Il consiglio resta sempre lo stesso: 'Il vaccino è la migliore arma, ...e covid - 19 stanno colpendo duro in tutta Italia ma il Governo ha deciso di allentare le misure anti - covid alleggerendo la regola per l'uscita dall'isolamento. Dopo tre anni ... Influenza "australiana" H3N2: Sintomatologia e prevenzione. Come riconoscerla e quale prevenzione Parla Elisabetta Alti, vicepresidente dell’ordine dei medici di Firenze: "In caso di sintomi occorre subito fare un tampone". Il consiglio resta sempre lo stesso: "Il vaccino è la migliore arma, sempr ...Covid-19, stop quarantena senza tampone dal 2023, arrivano i chiarimenti. Lo spettro di una nuova variante in arrivo dalla Cina.