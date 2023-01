Lille – Reims | ultime notizie e possibili formazioni

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ile ilcercheranno di iniziare il 2023 come hanno finito il 2022 quando si affronteranno nella sfida di lunedì 2 gennaio in Ligue 1 allo Stade Pierre-Mauroy. L’ultima volta gli uomini di Paulo Fonseca hanno vinto per 2-0 contro il Clermont, mentre i visitatori si sono imposti per 3-1 sul Rennes. Il calcio di inizio diè previsto alle 17 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreL’attaccante delMohamed Bayo, tornato a perseguitare il club in cui si è fatto conoscere nella massima serie francese, ha ridotto al minimo i suoi festeggiamenti dopo aver segnato il secondo e ultimo gol della sua squadra nella facile vittoria contro il Clermont allo Stade Gabriel-Montpied mercoledì. ...

Infobetting

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K telecronaca Massimo Marianella LIGUE 1 17a Giornata Lunedì 2 gennaio ore 17.00 Lille vs Reims Sky Sport Football e NOW telecronaca Luca Mastrorilli ore 19.00