Lille | rabbia Fonseca | 'Molto deluso dai nostri tifosi Se non sono contenti | posso andarmene'

Calciomercato.com

Ovviamente questo non significa che quanto visto prima col Villarreal e poi colnon debba ... Anche se la disfatta, magari avvenuta in quel modo umiliante, fa comunque. Ma come spesso ...Mercoledì il Napoli scenderà di nuovo in campo con il, altro test importante per capire ... Stefano Pioli ora spera per lapossa trasformarsi in motivazioni per continuare a far bene con la ... Lille, rabbia Fonseca: 'Molto deluso dai nostri tifosi. Se non sono ... Archiviato il Mondiale di Qatar 2022 è ormai tempo di pensare alla ripresa del campionato. Si ripartirà il 4 gennaio con il Napoli capolista in vetta, a +8 sul Milan e +10 sulla Juventus ...