Ligue | il Psg cade nella sfida al vertice | sconfitto 3 - 1 a Lens

... una caduta ancora più pesante visto che è avvenuta nella partita più importante di1, la ... Ora il Lens si è avvicinato a - 4 in classifica, quanto basta per tenere sotto pressione il, che ...LENS - (Francia) - Senza Messi e Neymar il Paris Saint Germain crolla sul campo del Lens. I giallorossi di Haise, secondi in classifica alle spalle dei parigini, sono protagonisti di una gara ... Lens - PSG live: Calcio - Ligue 1 E' bufera su Donnarumma. Dopo la sconfitta del Psg sul campo del Lens (3-1) nella diciassettesima giornata della Ligue 1 2022/2023, il portiere azzurro è finito nel mirino dei tifosi ...Priva di Neymar, squalificato, e di Messi la squadra degli emiri perde 3-1 contro la seconda in classifica che adesso vola a -4 da Verratti e compagni ...