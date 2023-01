Ligue 1 | si parte alle 15 Poi il Marsiglia di Tudor

TUTTO mercato WEB

... gara valida per la diciassettesima giornata della1 2022 - 2023: calcio di inizio alle ore 17:00. Da una, la squadra di Paulo Fonseca reduce da due vittorie di fila con Clermont Foot (0 -...Pronostici1 e Scottish Premier Ci sono quattro partite di1 con uno spezzatino in stile Serie A. Sialle 15:00 con Strasburgo - Troyes, poi alle 17:00 Lille - Reims e a seguire ... Atalanta, il mercato parte dalle cessioni: Malinovskyi piace in Ligue 1 e Premier, Zortea a Salerno La partita Rennes - Nizza di Lunedì 2 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 17° giornata di Ligue 1 ...La partita Montpellier - Marsiglia di Lunedì 2 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 17° giornata di Ligue 1 ...