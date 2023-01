Ligue 1 2022 2023 | il Marsiglia di Tudor non si ferma più | il Rennes batte il Nizza in extremis

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Va in archivio un’intensa serata di calcio in, dove si sono giocate quattro partite della diciassettesima giornata. Nella partita più attesa, ancora una vittoria per il, sempre più lanciato in zona Champions (seppur da spareggio) con il terzo posto consolidato grazie alla vittoria sul Montpellier in trasferta per 1-2. La squadra disi porta così a otto punti dalla vetta occupata dal Psg e resta a -4 dal Lens secondo. A decidere la partita un gol di Tavares (poi espulso) e un autogol di Esteve, Savanier accorcia nel finale ma non basta. In serata, poi, colpaccio da parte delche resta proprio in scia dell’OMndo per 2-1 ilnello scontro tra rossonere transalpine. Barkley risponde a Terrier nel primo ...