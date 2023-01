Libretto di Famiglia e Contratto di Prestazione occasionale | Inps al lavoro per recepire le novità della legge di bilancio 2023

Adnkronos

La legge di bilancio 2023 introduce importanti novità per quanto riguarda il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione occasionale. In particolare, dall'1° gennaio 2023, è previsto: l'aumento a 10.000 euro per anno civile del limite di compenso erogabile dall'utilizzatore a ciascun prestatore e l'Inps è al lavoro per adeguare i sistemi informativi.