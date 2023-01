Liberal senza più ironia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Slavoj Žižek è un filosofo sloveno, e nell’edizione natalizia dello Spectator ha avuto una lunga conversazione con il pubblicitario e commentatore Rory Sutherland su molti argomenti: l’identity politics, Elon Musk, Hollywood, la libertà di espressione e molto di più. Uno dei primi argomenti di discussione è l’ideologia, descritta in passato da Žižek come “un limite alla nostra abilità umana di pensare in modo chiaro e libero”. Slavoj Žižek: “Centinaia di milioni di persone possono morire per un’ideologia. Io non ho ideologie. Per infastidire le persone, mi autodescrivo come un ‘conservatore comunista’. Ma sono molto filo ucraino. Temo il movimento neo patriarcale trumpiano. Se vince, prevarrà un’asse globale antifemminista e antimodernista. Dobbiamo proteggere l’eredità moderna ee dell’Europa occidentale. Oggi tutti odiano l’Europa: Trump la odia, Putin ...