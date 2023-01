Corriere dello Sport

DENVER (STATI UNITI) - Nikola Jokic continua a dare spettacolo in Nba . ll centro serbo ha messo infatti a segno la sua seconda tripla doppia consecutiva (la nona della stagione) trascinando i suoi ...Il 59% degli adulti europei e quasi 1su 3 è ino è affetto dall'obesità, una malattia che rende più esposti ad altre patologie, anche a quelle correlate alla tiroide L'obesità è spesso responsabile dell'insorgenza di ... L’ex bambino sovrappeso che può scrivere la storia dell’Nba Jokic mette a segno la sua nona tripla doppia stagionale con la casacca dei Denver Nuggets e mette nel mirino il titolo di Mvp per la terza stagione consecutiva: può eguagliare Larry Bird ...Non troppe caramelle e affini. Ma regalini veri e propri: matite o biglietti per visitare un museo. E prima ancora: prepariamo la visita della vecchietta con ...