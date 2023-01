Lewandowski in campo nel derby | duro reclamo dell'Espanyol | 'Messa a rischio l'essenza della competizione'

ItaSportPress

Motivo del ricorso dell'Espanyol sarebbe rivolto alla presenza diinanche nella giornata successiva all'espulsione.... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Liga,in... Liga, Lewandowski in campo e l’Espanyol presenta reclamo Barcellona, Lewandowski in campo contro l'Espanyol: il club spagnolo fa ricorso. Ricordo dell'Espanyol dopo il derby pareggiato 1-1 contro il Barcellona.La società ritiene che la sospensione cautelare disposta dal Tribunale delle controversie di Madrid sia “una risoluzione frettolosa e con ...