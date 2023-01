Lens - Psg 3 - 1 | gol e highlights

La Gazzetta dello Sport

Gli highlights della vittoria per 3 - 1 delsulnella 17esima giornata di Ligue 1: gol di Frankowski, pari di Ekitike, poi Openda e Claude - ...E' anche una sentenza senz'appello per la prima sconfitta della stagione del. Un successo meritato per ildi Haise alla centesima panchina in sangue e oro. LE ALTRE Un Lione poco ispirato ... Psg, che scoppola col Lens. Mbappé a secco, Gigio ne prende 3, la Ligue 1 è riaperta LENS - (Francia) - Senza Messi e Neymar il Paris Saint Germain crolla sul campo del Lens. I giallorossi di Haise, secondi in classifica alle spalle dei parigini, sono protagonisti di una gara superlat ...Notte indimenticabile a Lens, dove era in programma il big match di giornata di questo inizio 2023 di Ligue 1: ospiti della seconda in classifica il Psg delle stelle, capolista a +7 proprio sull'inseg ...