Lemon Bowl | i consigli di Ljubicic e zio Ante | avanza la croata Rebic

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Una giornata di grandi battaglie aldove sono iniziate ufficialmente le sfide dei tabellone principali delle categorie under 10, 12 e 14. I campi in terra rossa del Salaria Sport Village (sede principale) e del Forum Sport Center sono stati ancora una volta teatro del grande spettacolo della 39ª edizione della prestigiosa rassegna giovanile nazionale a partecipazione straniera. Tra nomi noti del panorama giovanile italiano, piacevoli sorprese e scoperte internazionali, il bel tennis l’ha fatta da padrona. Tra i profili stranieri più interessanti spicca l’under 10Ana Marija. Il talento croato approvato da– Esordio vincente per la piccola atleta di Zagabria Ana Marija. Con lo score di 6-0 6-0 ha avuto ragione di Victoria Maria Nitu, una delle ...

ilmessaggero.it

Il tennis non si ferma: il nuovo anno si è aperto con le sfide decisive delle qualificazioni della 39ª edizione del. Sui campi del Salaria Sport Village sono stati assegnati i pass per i tabelloni principali delle categorie under 10, 12 e 14. Lunedì 2 gennaio il torneo entrerà nella fase clou, che ...Anche il 2022 del tennis italiano e non solo si chiude con il. La terra rossa di Salaria Sport Village (sede principale), Forum Sport Center e Scuola Tennis Drozd di Bel Poggio a Roma ha visto battagliare ragazzi e ragazze delle categorie under 10, ... Tennis, al via da oggi la finale del torneo giovanile Lemon Bowl Tra gli eventi sportivi di questi primi giorni dell’anno, da non perdere per gli amanti del Tennis, la fase finale del Torneo giovanile Lemon Bowl che si tiene da oggi 2 gennaio fino al ...È da Santo Stefano che Nicolas Lyam Basilone si trova in gara al Lemon Bowl di Roma. Una kermesse internazionale che offre il meglio del panorama tennistico giovanile dai 10 ai 14 anni. Sono 1.300 i g ...