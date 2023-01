Legge di bilancio 2023 | via libera definitivo del Senato | evitato in extremis l' esercizio provvisorio

Corriere della Sera

... nella tarda mattinata del 29 dicembre 2022 è arrivato, con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un astenuto, anche il via libera definitivo del Senato alla "di2023 ", scongiurando ...Print this article Font size - 16 + Con il Comunicato 28 dicembre 2022, la Direzione centrale per la Finanza locale del Viminale ha informato che la "di2023 " prevede, per le procedure di affidamento delle Opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il rifinanziamento del " Fondo per l'avvio di Opere ... Manovra, stipendi, pensioni, tasse: ecco chi ci guadagna dalla nuova Legge di Bilancio ROMA – “Il regalo per il nuovo anno lo ha fatto il Governo nazionale non prorogando le incentivazioni sui carburanti. Questo regalo i cittadini di Roma e del Lazio lo stanno avvertendo subito sulle lo ...A partire da febbraio 2023 scatteranno gli aumenti dell'assegno unico, per i nuclei familiari con figli sotto il primo anno di vita, con figli disabili o molto numerosi. Gli aumenti ...