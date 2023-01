Lecce | Maleh è in città per le visite mediche

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ci siamo, Youssefsi appresta a divenire un nuovo calciatore del. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina è arrivato questa mattina in Salento, dove nel pomeriggio sosterrà le. Poi la firma del contratto e il classe ’98 diventerà ufficialmente un membro della rosa allenata da Marco Baroni. Arriva in prestito con un obbligo condizionato di riscatto in caso di salvezza della compagine pugliese. Youssef #è appena arrivato nel Salento! Benvenuto aNel primo pomeriggio le. pic.twitter.com/V2iQCD9lQP — U.S.(@OfficialUS) January 2, 2023 SportFace.

Firenze Viola

(Fiorentina) a un passo dal. Infine il Monza è vicino a Djimsiti (Atalanta) e Lazovic (Verona).... oggi si chiuderà per. Il mancino viola gradisce, e c'è l'accordo con i viola per un prestito con riscatto vincolato alla salvezza per 5,5 milioni di euro. È atteso oggi aper le visite ... MALEH, Al Lecce: domani fa le visite. Le cifre dell'affare Youssef Maleh è arrivato a Lecce. Il club pugliese, tramite i propri canali social ufficiali, ha postato un immagine dell'ormai ex centrocampista viola sbarcato in Puglia. Questo ...Youssef Maleh si appresta a lasciare la rosa della Fiorentina già nelle prossime ore. Domani, nel giorno in cui aprono ufficialmente i battenti del mercato invernale, il centrocampista ...