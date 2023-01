Le ultime parole di Ratzinger | Gesù ti amo

Leggi su agi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) AGI - La traslazione in San PIetro della salma di Benedetto XVI è avvenuta alle 7:00, l'arrivo in Basilica alle 7:15. Il breve rito, presieduto dal Card. Gambetti, è durato fino alle 7:40, quindi è stata ultimata la preparazione della Basilica per l'arrivo dei fedeli in visita al Papa Emerito. La salma è stata collocata sotto l'altare della confessione, esattamente come avvenuto al momento delle esequie di Giovanni Paolo II. Il corpo del Papa Emerito, vestito con i paramenti sacri bianchi e rossi e la mitra, è stato posto su un catafalco rivestito di tessuto giallo, con al fianco due guardie svizzere. Subito dopo l'apertura della Basilica si è fomata una lunga fila di fedeli. Ma prima dell'apertura al pubblico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alla camera ardente. Dopo di lui in San Pietro anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Assieme a lei ...