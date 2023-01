Le relazioni difettose – È vero che ci si innamora dei difetti delle persone?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Cara Ester, ti scrivo perché mi sono resa conto che non ho letto la tua rubrica per due settimane di fila e sai perché? Perché me ne sono dimenticata. Me ne sono dimenticata perché ero impegnata a fare altro e perché forse non ho più bisogno di tanto conforto come prima. Ora ti spiego. 33 anni, single da più di due dopo una storia a distanza senza senso che ho chiuso io, a maggio 2021 incontro per strada un ragazzo che già conoscevo e inizia una storia brevissima (tre mesi) ma che mi ha distrutta. Non sto qui a raccontarti se fosse un manipolatore, un narcisista o solo io ingenua. Ti dico solo che era di quelleche lasciandomi mi ha detto: tu sei perfetta e non ci sidi chi è come te, ci sidei. ...