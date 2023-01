Le più belle foto di sport

All Music Italia

...nel climatipico del Natale, con brani che sono quasi d'obbligo in questo tipo di concerti, come Astro del ciel, Adeste fideles e altri. Gli spettatori hanno anche potuto godere di due...In questa rubrica l'abbiamo denunciato tante volte, ma ci sono anche delleeccezioni, come il paese di Campofiorito. Si tratta di un paesino in provincia di Palermo, in cui "non ci sono... Scopriamo le 75 canzoni italiane più belle uscite nel 2022 insieme al nostro critico musicale