Le grandi tendenze tecnologiche del 2023

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Come ogni anno, è il momento di ragionare (e scommettere) sull’innovazione che verrà. Se il Ces di Las Vegas, la fiera di riferimento della tecnologia in programma dal 5 all’8 gennaio, svelerà tonnellate di prodotti, gli analisti si concentrano sullepiù astratte, le cui ricadute saranno però molto pratiche e concrete sulla nostra vita quotidiana. Tra i «Tech Trends» di Deloitte c’è l’internet immersivo, che è un modo più raffinato per battezzare il metaverso e le sue possibilità sempre meno vaghe; la necessità, o meglio l’inevitabilità di confrontarsi con l’intelligenza artificiale sul lavoro; la fiducia nei processi decentralizzati sdoganati dalla blockchain, lo stesso meccanismo su cui poggia il funzionamento delle criptovalute, che invece hanno perso l’entusiasmo (e la redditività) di un tempo. Anche Gartner include il metaverso nella sua visione, ...