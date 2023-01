Le autorità delle Bahamas recuperano 3 | 5 miliardi di FTX

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il crollo di FTX ha danneggiato milioni di investitori in tutto il mondo, che difficilmente riusciranno a recuperare il proprio denaro. Alle, luogo che l'ex-CEO, Sam Bankman-Fried, aveva scelto come sede legale della piattaforma, lesarebbero però riuscite a recuperare 3,5di dollari in asset che appartenevano all'exchange. Anche se la cifra è esigua rispetto al totale, i tribunali impegnati in operazioni simili, soprattutto quelli americani, giapponesi e turchi, potrebbero unire le loro forze, e gli utenti truffati potrebbero riavere indietro almeno una piccola parte dei soldi persi.