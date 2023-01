(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – ‘’Non ho mai ragionato in questo momento insieme agli amici di Demos di candidarmi, ora sono impegnata nellae nelle politiche sociali a. Sarebbe anche poco serio lasciare il Campidoglio, sono per portaregli impegni presi’’. Lo afferma all’Adnkronos l’assessora capitolinapolitiche sociali Barbara(Demos) smentendo le voci su una sua possibile candidaturadel. ‘’Stiamo lavorando per chiudere le liste per la città metropolitana die le altre province. Ci presenteremo con il nostro simbolo ed è una ulteriore occasione di proposta e crescita per il nostro soggetto politico che è lealmente nel campo del centrosinistra ...

Adnkronos

...di Roma Roberto Gualtieri e l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara... Si tratta del primo progetto del, e uno dei primi in Italia, finanziato con i fondi del PNRR (...Si tratta del primo progetto del, e uno dei primi in Italia, finanziato con i fondi del Piano ... Roberto Gualtieri, e l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara. "Oggi è ... Lazio, Funari: "Non mi candido alle regionali, avanti con impegno in Giunta Roma" Gualtieri: "Si tratta di un prototipo da replicare in maniera diffusa in tutti i Municipi con 30 progetti" Roma – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salut ...All'inaugurazione a Vitinia presenti il sindaco, Roberto Gualtieri, e l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari ...