Lavoro | Scotto | ' da governo passo indietro pericoloso su contratti a termine'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Far saltare i vincoli suifino a 24 mesi vuol dire una cosa precisa: ilstabile non è una priorità di questo. L'obiettivo del decreto annunciato in queste ore è dare mano libera alle imprese per assumere e licenziare a piacimento. Esattamente l'opposto del modello spagnolo dove il contratto a tempo indeterminato è il modello principale di riferimento. Un. Proveremo a bloccarli". Così Arturo, coordinatore nazionale di Articolo Uno.

La Svolta

