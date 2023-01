Lautaro in conferenza | “Per lo Scudetto non è ancora finita | battere il Napoli e vincere tutto”

100x100 Napoli

Ad Appiano Gentilestampa di celebrazione del titolo Mondiale vinto con l'Argentina perMartinez: il commento di Andrea ...Di seguito il video completo per sentire e vedere tutta ladiMartinez. IL RECAP DELLASTAMPA IL VIDEO Lautaro in conferenza: "Dopo la vittoria del Mondiale ho pensato ... Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria del Mondiale con l'Argentina e la sfida di mercoledì contro il ...'La vittoria del mondiale è stata un'emozione unica, era il mio sogno' APPIANO GENTILE (MILANO) (ITALPRESS) - 'Credo ancora nello scudetto Sì, ...