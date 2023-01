Lautaro | «Credo ancora allo scudetto Il girone di andata non è ancora finito»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’attaccante dell’Inter,Martinez, ha parlato in conferenza stampa a due giorni da Inter-Napoli, primo appuntamento dei nerazzurri alla ripresa del campionato di Serie A. L’argentino è appena tornato dalle vacanze che il club gli ha concesso dopo la vittoria del Mondiale in Qatar. Gli è stato chiesto qual è stata la prima cosa a cui ha pensato quando ha visto entrare in rete il pne di Montiel che ha decretato la vittoria della nazionale. “Un’emozione davvero unica, non pensavo potesse essere così bello”. Il Mondiale, ha detto, era il sogno più grande della sua carriera. “Sì, è stato il sogno più grande della mia carriera. € stato bellissimo ed emozionante, ora devo pensare a continuare a vincere, l’obiettivo è vincere ogni trofeo che uno gioca”.crede...