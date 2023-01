L' attore Jeremy Renner travolto dalla neve | è in gravi condizioni

La Stampa

L'attore Jeremy Renner è stato candidato due volte all'Oscar per The Hurt Locker e per The Town. L'incidente è avvenuto domenica 1 gennaio 2023 mentre il divo 51enne spalava la neve. L'attore Jeremy Renner, noto per il ruolo di Occhio di falco negli Avengers della Marvel, è rimasto gravemente ferito in un incidente mentre spalava la neve. A confermarlo è stato il suo portavoce. L'attore americano Jeremy Renner è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto nella sua casa nel Nevada, mentre spalava la neve.