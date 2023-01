L’attore Jeremy Renner ricoverato dopo un incidente sulla neve | il protagonista di Occhio di Falco in «condizioni critiche»

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 gennaio 2023)statunitenseè rimasto gravemente ferito mentre spalava lanel suo ranch sopra il lago Tahoe nelle montagne della Sierra Nevada. Un portavoce riferisce che le sue «sonoma stabili» e che la sua famiglia «è con lui e sta ricevendo cure eccellenti». Due volte candidato Oscar, il51enne didiè stato portato in ospedale in elicottero. Lo scorso 12 dicembre, il divo della Marvel aveva condiviso una foto delladel suo ranch con scritto: «La nevicata sul Lago Tahoe non è uno scherzo». Secondo quanto riferiscono le testate locali,sarebbe stato a bordo di uno spazza, ma la dinamica ...