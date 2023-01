L' attore Jeremy Renner ferito gravemente mentre spalava la neve

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ore di apprensione per, l'statunitense due volte candidato all'Oscar. La star di Hollywood, noto per il ruolo di "Occhio di Falco" negli Avengers di Marvel, è in gravi condizioni dopo un...

Virgilio Notizie

L'americanoRenner , 'Occhio di falco' negli Avengers di Marvel, è in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto mentre spalava la neve. Lo ha dichiarato ai media Usa il suo agente, senza ...LE DICHIARAZIONI DEI PORTAVOCE DELL'' Possiamo confermare cheRenner è in condizioni critiche, ma stabili e ha riportato delle ferite dopo aver subito un incidente collegato alla ... Jeremy Renner travolto dalla neve: l'attore degli Avengers è in gravi condizioni, il racconto dell'agente "Le sue condizioni sono critiche, ma stabili". L'attore si trovava nel suo ranch sulle montagne della Sierra Nevada, una delle zone colpite nell'ultima settimana dalla "bufera di neve del secolo".La star di Avengers, 51 anni, è ricoverata per le ferite riportate mentre era sullo spazzaneve. Lo ha riferito domenica l'agente dell’attore.