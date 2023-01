L’arbitro milanese Sozza designato per Inter-Napoli La rivolta ed i timori dei tifosi azzurri

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Finisce nel vortice delle polemiche social la designazione delper il super match. La partita di San Siro, in programma alle 20.45 di mercoledì 4 gennaio, sarà arbitrata dal fischietto. Una circostanza che ha fatto infuriare idelinti dalle origini del direttore di gara (leggi di più) . L’anagrafe dispaventa idelche evocano anche lo spettro di una direzione di gara nel match tra Milan e Fiorentina decisamente a favore dei rossoneri.è formalmente iscritto alla sezione di Seregno in provincia di Monza , ma nondimeno potrebbe esser condizionato – è il sospetto dei ...

Scelta arbitrale senza senso, come si fa a mettere un... come si fa a mettere unper Inter - Napoli ... Che sia di Monza, Milano, non ha importanza quando c'è'onestà . Credo ...'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. C'era attesa per capire a chi sarebbe stata assegnata la partita di cartello tra Napoli e Inter e adesso abbiamo il ... UFFICIALE - Inter-Napoli, scelto l’arbitro milanese Sozza reduce dalle polemiche di Milan-Fiorentina