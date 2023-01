L’Arabia Saudita è il prossimo Qatar

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ci siamo lasciati alle spalle i mondiali di calcio delche si è ripulito la faccia agli occhi del mondo usando il pallone come cipria e ungendo con i soldi la politica e le organizzazioni internazionali. Dei mondiali in cui i diritti umani sono stati solo un passaggio obbligato che si è ridotto a qualche scenetta (spesso poco credibile) e alle parole incredibilmente false delle autorità.può imparare dalcome usare il calcio (e forse la corruzione) per sembrare un partner politico credibile Alla fine, come sanno benissimo i professionisti dello sportwashing, ci ricorderemo della partita finale, di Leo Messi e il regimeiota potrà apparire democratico perché ha avuto accesso alle cerchie che contano. Qualche tempo fa il principe bin Salman, il “grande amico” di Matteo ...