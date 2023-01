L' anticiclone porta caldo almeno fino all' Epifania

(Di lunedì 2 gennaio 2023) AGI - Il 2023 è iniziato con unanomalo su gran parte del vecchio continente dove nel giorno di Capodanno sono stati battuti diversi record. L'alta pressione di matrice sub-tropicale interessa senza sosta anche il Mediterraneondo condizioni meteo stabili in Italia, anche se con nebbie e nubi basse anche persistenti. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che non vedono variazioni di rilievo eall'. Possibile un timido cambiamento solo sul finire della prima decade di gennaio. Previsioni meteo per oggi Al Nord, tempo stabile sulle regioni settentrionali dove avremo però molte nuvole per gran parte della giornata, anche basse e compatte su coste e pianure. Isolate pioviggini possibili sulla Liguria e dalla sera anche su Piemonte e Lombardia. Al Centro, tempo ...

