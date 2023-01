“L’agnosticismo? Un’idiozia dalla vista corta”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Pubblichiamo un estratto di “Guardare Cristo”, (Jaca Book 1989) L’uomo, che tutti conoscevano come intelligente e fortunato, è un idiota agli occhi di Dio: “Stolto” gli dice e di fronte all’autentico egli appare con tutti i suoi calcoli stranamente sciocco e corto di veduta, poiché nei suoi calcoli aveva dimenticato l’autentico: che la sua anima desiderava non soltanto averi e gioie, ma che si sarebbe trovata un giorno davanti a Dio. Questo intelligente stolto mi sembra un’immagine molto esatta del comportamento medio della gente moderna. Le nostre capacità tecniche ed economiche sono cresciute in modo prima inimmaginabile. La precisione dei nostri calcoli è meravigliosa. A dispetto di tutti gli orrori del nostro tempo si consolida in molti l’opinione che siamo vicini a realizzare la felicità più grande possibile del numero più grande possibile di uomini, e a dare infine inizio ...